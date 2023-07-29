З Лукашенком зустрічався двійник Путіна – експерт

Самопроголошений президент Білорусі знав, що перед ним не справжній Путін.

На зустрічі з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі був двійник кремлівського диктатора.

Про це сказав кандидат психологічних наук Дмитро Попов, повідомляє УНІАН.

Зовсім не "альфа"

Як підкреслив Попов, на зустрічі з Лукашенком був фейковий Путін. Це стосується і їхньої "вилазки" у Кронштадт,

"Там, де вони ось якраз обіймалися, цілувалися і там, де людину, яка виглядає як Путін, запитали: "А як же карантин?", - сказав експерт. Диктатор буцімто відповів, що "люди важливіші".

Фахівець пояснив, що Лукашенко зовсім по-іншому поводиться зі справжнім Путіним. Так, коли перед ним двійник, псевдолідер Білорусі намагається поводитися як "альфа".

"А коли він перебуває перед справжнім, перед бункерним варіантом, він поводиться навіть не як "бета", а як "омега" і десь нижче", – акцентував Попов.

Нагадаємо, 23 липня нелегітимний президент Білорусі прилетів до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним.

Лукашенко знову привіз із собою мапу. За його словами, є дві бригади Збройних сил Польщі розташувалися недалеко від Бреста та Гродного.

Аналітики ISW зауважили, що Путін показав декілька символічних жестів. Зокрема, він фотографувався із росіянами, аби представити себе популярним і улюбленим лідером серед громадян РФ. Також він намагався продемонструвати владу та впевненість у своїй зверхності над петербурзькою фракцією, яка підтримує Пригожина.

Читайте також: