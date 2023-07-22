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Лукашенко прилетів на переговори до Путіна в костюмі кольору хакі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2005
Час на прочитання
1 хв
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Лукашенко прилетів на переговори до Путіна в костюмі кольору хакі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на переговори з Путіним / Фото: Пул Першого Telegram-канал

Літак із самопроголошеним президентом Білорусі приземлився у російському Санкт-Петербурзі.

У суботу, 22 липня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до Росії, де в нього запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє наближений до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал “Пул Первого”.

Літак Лукашенка приземлився в аеропорту Санкт-Петербурга. Тут його зустрів губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

На опублікованих фото та відео видно, що білоруський диктатор одягнутий у неофіційний костюм кольору хакі та таку ж футболку.

Зустріч Лукашенка з Путіним відбудеться у неділю, 23 липня. Про це білоруський диктатор повідомив під час спілкування з журналістами іноземних та білоруських медіа.

Зазначається, що вони планують обговорити питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічні відносини, реалізацію союзних програм та спільне протистояння "незаконному санкційному тиску".

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї "у скрутну хвилину", тобто в разі нападу на РБ.

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Дата публікації
Перегляди
2005
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