У НАЗК розповіли, кого перевірятимуть після військкомів

В НАЗК закликали журналістів та громадськість повідомляти про факти корупції, якщо такі будуть виявлені.

Після того, як Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірить військкомів, керівництво контролюючого органу планує почати перевірку митників, а також керівництва.

Таку думку в етері телемарафону висловив голова НАЗК Олександр Новіков.

"Сподіваємося впоратися з військовими комісаріатами за 3 місяці і через 3 місяці розпочинати перевірки митників, також керівництва", - сказав він.

Крім того, Новіков закликав журналістів та громадськість повідомляти про факти корупції, якщо такі будуть виявлені.

"Хочу закликати і всю журналістську спільноту, і громадян повідомляти про факти, коли рівень життя особи не відповідає декларації такої особи. Це стосується в першу чергу керівників", - сказав голова НАЗК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців буде перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

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