НАЗК протягом трьох місяців перевірятиме спосіб життя військкомів

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков на пресконференції, повідомляє "Українська правда".

"На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування (та соціальної підтримки – ред.) і ми вже маємо перші результати", - сказав Новіков.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє причетність скандального одеського військкома Євгена Борисова до ухилення від військової служби, незаконного збагачення та перевищення службових повноважень.

Це сталося після того, як журналісти провели розслідування щодо незаконного збагачення Борисова та купівлі його родичами елітних автомобілів і нерухомості в Іспанії під час повномасштабної війни Росії проти України.

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