США мають намір запровадити санкції проти Киргизстану: у чому справа

Обмеження можуть бути запроваджені вже у липні цього року

США вважають, що Киргизстан постачає Росії підсанкційну техніку, яку агресор використовує у війні проти України. Йдеться, зокрема, про дрони з Китаю.

Про це пише видання The Washington Post.

Детальніше про "схему"

Цікаво, що безпілотники були заявлені як "сільськогосподарські товари". Російська компанія закупила чималу партію дронів, вартість яких складає 14 000 доларів за одиницю. Їх ввозили на територію Росії через країни Центральної Азії.

Така ситуація тривожить адміністрацію президента США Джо Байдена. Саме тому країна вирішила ввести проти Киргизстану нові обмеження. Про які саме санкції йдеться – не уточнюється.

Своєю чергою, посольство Киргизстану у США запевнило, що країна "віддана боротьбі з незаконною торгівлею". Активізацію товарообігу з Росією пояснили вдосконаленням електронної системи відстеження руху товарів через кордони. Киргизстан також акцентує, що слід враховувати "реальний економічний контекст".

"Киргизстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу, і загалом Росія є одним із наших основних торгових партнерів. Більше мільйона наших людей працюють у Росії", – констатували у посольстві.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти представників букмекерського та лотерейного бізнесу. Під них потрапило 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Як пояснив лідер, через "схеми" з гральним бізнесом ці люди працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.

Нардеп Ярослав Железняк деталізував, що представники нелегального грального бізнесу вигадали нові "схеми" роботи. Так, деякі підсанкційні оператори почали використовувати африканський еквайринг на своїх нелегальних казино. Він розповів, що відбувається усе так: людина поповнює на сайтах рахунок казино, а гроші списуються як оплата бізнес-школи у Кенії.

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