Верховна Рада ухвалила закон про санкції: що він передбачає

Депутати дозволили суддям довше розглядати рішення щодо санкцій.
У четвер, 13 липня, Верховна Рада ухвалила закон про застосування санкцій. Він передбачає створення реєстру підсанкційних осіб та можливість оскаржити обмеження.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Закон передбачає створення Державного реєстру санкцій з метою надання публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, проти яких запроваджено обмеження.
Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин пояснив, що це також необхідно, щоб підсанкційні особи могли оскаржити своє потрапляння до санкційного списку, якщо вони не є колаборантами та росіянами, які фінансують війну Росії проти України.
"Крім того, вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких збільшуються терміни розгляду таких справ у судах першої та апеляційної інстанцій і передбачається можливість проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини рішення (скорочене рішення)", - повідомили в українському парламенті.
Нагадаємо, Верховна Рада дозволила жінкам самостійно обирати, коли виходити в декретну відпустку.
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