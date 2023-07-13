Верховная Рада приняла закон о санкциях: что он предусматривает

В четверг, 13 июля, Верховная Рада приняла закон о применении санкций. Он предусматривает создание реестра подсанкционных лиц и возможность оспорить ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает создание Государственного реестра санкций с целью предоставления публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, против которых наложены ограничения.

Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин пояснил, что это также необходимо, чтобы подсанкционные лица могли оспорить свое попадание в санкционный список, если они не являются коллаборантами и россиянами, финансирующими войну России против Украины.

"Кроме того, вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, в соответствии с которыми увеличиваются сроки рассмотрения таких дел в судах первой и апелляционной инстанций и предусматривается возможность провозглашения в судебном заседании только вступительной и резолютивной части решения (сокращенное решение)", — сообщили в украинском парламенте.

Напомним, Верховная Рада разрешила женщинам самостоятельно выбирать, когда выходить в декретный отпуск.

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