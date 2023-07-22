В НАПК рассказали, кого будут проверять после военных

В НАПК призвали журналистов и общественность сообщать о фактах коррупции, если таковые будут обнаружены.

После того, как Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК ) проверит военных, руководство контролирующего органа планирует начать проверку таможенников, а также руководства.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал глава НАПК Александр Новиков.

"Надеемся справиться с военными комиссариатами за 3 месяца и через 3 месяца начинать проверки таможенников, а также руководства", — сказал он.

Кроме того, Новиков призвал журналистов и общественность сообщать о фактах коррупции, если таковые будут обнаружены.

"Хочу призвать и все журналистское сообщество, и граждан сообщать о фактах, когда уровень жизни личности не соответствует декларации такого лица. Это касается в первую очередь руководителей", — сказал глава НАПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев будет проверить образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине будут проверять на добродетель не только руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

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