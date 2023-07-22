"Я еду, нах*й, домой!": военный РФ устроил скандал на блокпоста Белгородщины

Оккупант сказал, что ему наплевать на приказ, поэтому проедет домой.

Военный подчеркнул, что больше не собирается ехать на войну в Украину. Мол, с него хватит.

Телефонный разговор, в котором он рассказывает детали инцидента товарищу, перехватило ГУР МО.

"Сергей, больше, я поклялся перед пацаном одним своими детьми, больше никуда не выйду, я клянусь. Я еб*в рот. Не хочу. Все, хватит", – констатировал оккупант.

Среди российских военных царит пренебрежительное отношение к гражданским

Ехал к овчарке и детям

Россиянин активно жаловался, что его не хотели пускать домой. "У меня собака, бл**ь, немец овчарка, бл**ь, мне по**й, мне его надо ехать кормить. Понимаешь? Мне до пи**и, пес ох****ый. Я его люблю. Бл**ь. Е**ть, заехать не могу. По**й. Я все равно заехал, еб*в я там в рот"

Отказ в проезде на блокпосте объяснили приказом области никого не пускать. "Я говорю: у меня дети дома. В смысле никого не пускать? Я еду, на**й, домой", – продолжил оккупант.

Такой ответ его согражданина, конечно, не устроил. Приказ – есть приказ.

"Говори проще, говорю. Придурок. Окно закрыл, справа на красный завернул и уехал", – рассказал военный.

Напомним, ранее ГУР опубликовала перехват, где российский оккупант рассказал о значительных потерях личного состава армии РФ во время войны. Он признал ВСУ гораздо более эффективной армией российской.

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