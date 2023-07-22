"Взрывы на Крымском мосту – не последние": разведка Украины

В ГУР отметили, что взрывы на мосту в Крыму – не последние, пока конструкция не будет демонтирована.

Взрывы на главной транспортной артерии Крыма – Крымскому мосту – это "ощутимая пощечина для имиджа Путина", особенно после тех событий, которые происходят во внутренней политике России. Однако они "не последние".

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Взрывы еще раз продемонстрировали, что символ "русского мира" – Крымский мост – точно не является чем-то неуязвимым – мало того, что незаконная, а еще и нестабильная конструкция. Конечно, это в определенной степени приговор тем российским руководителям, которые докладывали наверх, что все под контролем и под защитой, комар не пролетит, все в наших руках. Это не так, и мы видим, что уже не в первый раз, и очевидно не в последний раз, пока конструкция не будет демонтирована, с ней что-то случается. Вывод один – это сигнал для режима Путина и всех рашистов на наших землях – убирайтесь прочь", — отметил Юсов.

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Напомним, 17 июля 2023 года на Крымском мосту раздались взрывы – движение по нему остановили. Впоследствии стало известно, что из-за событий на мосту два человека погибли и один – пострадал.

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