"Вибухи на Кримському мосту – не останні": розвідка України

У ГУР зазначили, що вибухи на мосту у Криму – не останні, поки конструкція не буде демонтована.

Вибухи на головній транспортній артерії Криму – Кримському мосту – це "відчутний ляпас для іміджу Путіна", особливо після тих подій, які відбуваються у внутрішній політиці Росії. Проте вони "не останні".

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Вибухи ще раз продемонстрували, що символ "русского мира" – Кримський міст – точно не є чимось невразливим – мало того, що незаконна, а ще й нестабільна конструкція. Звичайно, це певною мірою вирок тим російським керманичам, які доповідали нагору, що все під контролем і під захистом, комар не пролетить, все в наших руках. Це не так, і ми бачимо, що вже не вперше, і вочевидь не востаннє, поки конструкція не буде демонтована, з нею щось трапляється. Висновок один – це сигнал для режиму Путіна і всіх рашистів на наших землях – забирайтесь геть", - зазначив Юсов.

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Нагадаємо, 17 липня 2023 року на Кримському мосту пролунали вибухи – рух по ньому зупинили. Згодом стало відомо, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.

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