Слава Камінська у бікіні випнула сідниці на яхті і нарвалася на хейт

Екс"НЕАНГЕЛ", співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками своїм пікантним фото, де зображена у блакитному бікіні.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де позує на тлі моря та скель на яхті, обернувшись до камери спиною. Тим самим артистка похизувалася перед фанами своїми апетитними формами.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Більшість прихильників висловили своє захоплення фігурою Камінської: "Розкішна", "красуня", "гарні сідниці". Проте інші юзери присоромили Славу: "Невже у війну нема терпіння не публікувати сідниці... Їх вже і так стільки разів всі бачили. Якесь має бути співчуття до тих, хто в таких обставинах, що сідниці не на думці", "Після війни діти запитають: "Мамо, як ти переживала війну?" Ось так, є фото..".

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.

За кордоном артистка вже встигла влаштувати особисте життя та іноді показує світлини з коханим-іноземцем, втім поки що приховує його обличчя.

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