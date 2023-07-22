Слава Камінська у бікіні випнула сідниці на яхті і нарвалася на хейт

Артистка поділилася кадром, зробленим у теплих країнах.
Екс"НЕАНГЕЛ", співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками своїм пікантним фото, де зображена у блакитному бікіні.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де позує на тлі моря та скель на яхті, обернувшись до камери спиною. Тим самим артистка похизувалася перед фанами своїми апетитними формами.
Більшість прихильників висловили своє захоплення фігурою Камінської: "Розкішна", "красуня", "гарні сідниці". Проте інші юзери присоромили Славу: "Невже у війну нема терпіння не публікувати сідниці... Їх вже і так стільки разів всі бачили. Якесь має бути співчуття до тих, хто в таких обставинах, що сідниці не на думці", "Після війни діти запитають: "Мамо, як ти переживала війну?" Ось так, є фото..".
Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.
За кордоном артистка вже встигла влаштувати особисте життя та іноді показує світлини з коханим-іноземцем, втім поки що приховує його обличчя.
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