Процесс растянут: россияне готовятся к "выборам" на временно оккупированных территориях

Российские захватчики готовятся к имитации так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сентябре в России запланирована имитация выборов в свой "парламент", а также местные "выборы", которые захватчики планируют провести и на временно оккупированных территориях.

Однако местное население, проигнорировавшее псевдореферендум в 2022 году, не собирается голосовать. Между тем, россияне планируют осуществить "выездное голосование", а сам процесс будут растягивать в днях.

В частности, псевдовыборы должны состояться с 31 августа по 10 сентября.

С 31 августа голосовать можно будет досрочно, 8-9 сентября оккупанты собираются обходить дома, а также проводить фейковое голосование в местах проживания. А на 10 сентября запланировано "классическое голосование на участках".

ЦНС объясняет, что такие манипуляции оккупантам необходимы для того, чтобы скрыть отсутствие явки. Российские пропагандисты будут объяснять игнорирование "выборов" местным населением тем, что люди, мол, "голосовали" раньше времени, или у себя дома.

В ЦНС напомнили, что почти весь мир не признал результаты псевдореферендума, а "выборы" на временно оккупированных территориях не являются легитимным процессом.

Ранее стало известно, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины выселяют местных жителей из их домов и завозят туда россиян. Это все для картинки накануне сфабрикованных выборов президента РФ.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральная избирательная комиссия сможет проводить референдумы и выборы на территориях, где действует военное положение. Теперь российский Центризбирком сможет проводить выборы после консультаций с властями.

Читайте также: