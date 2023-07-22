Британский социолог объяснил, почему Путин думает стабильно, но поступает по-разному

Британо-американский социолог и специалист из России Сэм Грин из лондонского Кингс-колледжа рассказал, какие аналитические ошибки можно допустить, пытаясь предсказать будущее поведение российского диктатора Путина на основе внешних наблюдений за ним.

Об этом информирует BBC.

Он отметил, что в последние недели стало модно рассуждать, что Путин попытается убить главу террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина в отместку за причиненное унижение. На эту тему говорил даже директор ЦРУ Билл Бернс.

Грин объяснил, что в основе этого вывода лежит предположение, что Путин мстителен и практикует покушения на своих критиков, политических оппонентов или тех, кого он воспринимает как "изменников". Хотя российское государство категорически отрицает свою причастность ко всем покушениям на оппонентов режима за последние 20 лет.

"Допущение Бернса о том, что месть придет, основывается на анализе прошлых закономерностей поведения: поскольку Путин мстил за нелояльность в прошлом, вероятно, что он будет так действовать и в будущем. И ничего принципиально неверного в таком подходе к анализу нет, кроме того, что он нас подвел в преддверии войны", —.

Социолог отметил, что полномасштабное вторжение в Украину, со всеми рисками и затратами, что повлекло за собой, по сути, стало разрывом с прежними закономерностями поведения Путина.

Грин заявил, что вместо того, чтобы задавать вопросы "Что Путин делал в прошлом?" и экстраполировать ответ на будущее, нужно спрашивать себя: "Почему Путин на этот стимул отреагировал таким конкретным способом?" и затем пытаться применить его мыслительный процесс в следующих обстоятельствах, пишет Грин. И это вовсе не попытка залезть в Путин в голову, что невозможно. Задача состоит в том, чтобы "читать поведение Путина как отражение вызовов и возможностей, которые он воспринимает в окружающем мире".

"Иными словами, метод Бернса исходит из того, что привычки и действия у Путина стабильны, поэтому он в будущем продолжит делать вещи, похожие на то, что он делал в прошлом. Мой метод исходит из того, что у Путина стабильные привычки мышления, а действия — необязательно. олог.

По его мнению, так можно объяснить, почему устроивший вооруженный мятеж Евгений Пригожин на свободе, а лишь ругавший Путина в соцсетях Игорь Горкин — в тюрьме. Это означает, что с точки зрения Путина Пригожин исчерпал свою силу, дальнейшие репрессии только создадут дополнительные проблемы или просто не приоритет.

Для него, предполагает политолог, важнее найти тех нелояльных, которые еще не начали действовать — отсюда слухи о чистках генералов и аресте Гиркина.

"Добавьте к этому очевидное желание Путина и министра обороны Шойгу заткнуть критику ведения ими войны, и арест Гиркина посылает другим "диванным генералам" полезный сигнал, что есть определенные линии, которые переходить нельзя", — подытожил Сэм Грин.

Напомним, ранее сообщалось, что в России готовят репрессии против ярых патриотов РФ. Среди них, в частности, Игорь Стрелков-Гиркин, Захар Прилепин, Олег Царев и другие.

Кроме того, мы ранее информировали, что 21 июля был задержан террорист Игорь Стрелков (Гиркин). Его забрали прямо из дома около полудня. В квартире Гиркина сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски.

Читайте также: