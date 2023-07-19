Необычное варенье из картофеля: рассказываем, как приготовить

Интересный рецепт картофельного варенья, для которого нужно несколько ингредиентов
Вареньем из одуванчика, кабачков, зеленых помидоров, наверное, уже никого не удивишь, а вот варенье из картофеля – это действительно необычно.
Для приготовления варенья из картофеля нужно:
- 330 граммов картофеля,
- 250 граммов сахара,
- 10 граммов ванильного сахара,
- 80 граммов воды,
- 20 миллилитров рома, можно заменить коньяком.
Кроме того, нужно взять в равных пропорциях по одной чайной ложке молотых специй. А именно, имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику.
Приготовление варенья из картофеля
- Картошку помыть, почистить и отварить до готовности.
- Горячий картофель растереть в пюре.
- Сделать сироп – сахар растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения.
- К закипавшему сиропу добавьте картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавьте огонь до минимума и варите, непрерывно помешивая, еще около 15 минут.
- Приблизительно за минуту до конца варки добавьте ром, после чего снимите с огня.
- Готовое варенье переложите в стерилизованные баночки, закрутите крышками, дайте остыть и можно хранить.
Читайте также: