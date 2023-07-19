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Необычное варенье из картофеля: рассказываем, как приготовить

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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Необычное варенье из картофеля: рассказываем, как приготовить

Варенье из картофеля

Интересный рецепт картофельного варенья, для которого нужно несколько ингредиентов

Вареньем из одуванчика, кабачков, зеленых помидоров, наверное, уже никого не удивишь, а вот варенье из картофеля – это действительно необычно.

Для приготовления варенья из картофеля нужно:

  • 330 граммов картофеля,
  • 250 граммов сахара,
  • 10 граммов ванильного сахара,
  • 80 граммов воды,
  • 20 миллилитров рома, можно заменить коньяком.

Кроме того, нужно взять в равных пропорциях по одной чайной ложке молотых специй. А именно, имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику.

Приготовление варенья из картофеля

  • Картошку помыть, почистить и отварить до готовности.
  • Горячий картофель растереть в пюре.
  • Сделать сироп – сахар растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения.
  • К закипавшему сиропу добавьте картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавьте огонь до минимума и варите, непрерывно помешивая, еще около 15 минут.
  • Приблизительно за минуту до конца варки добавьте ром, после чего снимите с огня.
  • Готовое варенье переложите в стерилизованные баночки, закрутите крышками, дайте остыть и  можно хранить.

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Дата публикации
Просмотры
385
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