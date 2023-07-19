Необычное варенье из картофеля: рассказываем, как приготовить

Интересный рецепт картофельного варенья, для которого нужно несколько ингредиентов

Вареньем из одуванчика, кабачков, зеленых помидоров, наверное, уже никого не удивишь, а вот варенье из картофеля – это действительно необычно.

Для приготовления варенья из картофеля нужно:

330 граммов картофеля,

250 граммов сахара,

10 граммов ванильного сахара,

80 граммов воды,

20 миллилитров рома, можно заменить коньяком.

Кроме того, нужно взять в равных пропорциях по одной чайной ложке молотых специй. А именно, имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику.

Приготовление варенья из картофеля

Картошку помыть, почистить и отварить до готовности.

Горячий картофель растереть в пюре.

Сделать сироп – сахар растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения.

К закипавшему сиропу добавьте картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавьте огонь до минимума и варите, непрерывно помешивая, еще около 15 минут.

Приблизительно за минуту до конца варки добавьте ром, после чего снимите с огня.

Готовое варенье переложите в стерилизованные баночки, закрутите крышками, дайте остыть и можно хранить.

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