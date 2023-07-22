Украинские моряки нанесли точный удар по врагу: видео

Уничтожены до 10 окупантов, три грузовых автомобиля и склад обеспечения.

Моряки речной флотилии ВМС поразили скопление врага, уничтожив при этом склад обеспечения.

Соответствующее видео опубликовано в субботу, 22 июля, в Telegram-канале ВМС ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как в результате попадания в помещение, рядом с которым развевается российский триколор, происходит мощный взрыв.

По подсчетам украинских военных, в результате точного удара по складскому зданию уничтожены также до 10 окупантов и три грузовых автомобиля.

Украинские моряки не уточнили, где именно был нанесен удар по врагу.

"Военно-морские Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море, на земле и в воздухе!" — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Украинские моряки нанесли точный удар по врагу

Напомним, ранее украинские военные виртуозно уничтожили под Бахмутом две машины оккупантов.

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