Национализированный "Сенс Банк" получил нового руководителя

Новым руководителем национализированного "Сенс Банка" стал экс-начальник правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО "СЕМС БАНК", согласно которому банк переходит в собственность государства", — говорится в сообщении.

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил новых руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов Украины были согласованы с должностями Нацбанка.

Председателем правления АО "СЕМС БАНК" стал экс-начальник правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.

Новое руководство начнет выполнять свои обязанности с момента прекращения Фондом временной администрации.

Напомним, 22 июля "Смысл Банк" официально стал государственным. Следует отметить, что конечными владельцами "Сенс Банка" являются гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов. Они под санкциями ЕС и многих других стран за поддержку агрессии против Украины.

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