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Українські моряки завдали влучного удару по ворогові: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Знищено до 10 окупантів, три вантажних автомобілі та склад забезпечення.

Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення.

Відповідне відео опубліковане в суботу, 22 липня, в Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як внаслідок влучання у приміщення, поруч з яким майорить російський триколор, відбувається потужний вибух.

За підрахунками українських військових, внаслідок влучного удару по складській будівлі знищено також до 10 окупантів та три вантажних автомобілі. 

Українські моряки не уточнили, де саме було завдано удару по ворогові.

“Військово-морські Сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі, на землі та у повітрі!” - йдеться у коментарі до опублікованих кадрів.

Українські моряки завдали влучного удару по ворогові

Українські моряки завдали влучного удару по ворогові

Нагадаємо, раніше українські військові віртуозно знищили під Бахмутом дві машини окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1535
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