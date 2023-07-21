Військовий експерт назвав "жирну ціль" для касетних боєприпасів ЗСУ

Касетні боєприпаси є різної модифікації, які призначені для різних цілей.

Касетні боєприпаси, які Україні надали Сполучені Штати, будуть застосовуватись у контрбатарейній боротьбі, а також проти російської піхоти на Бахмутському напрямку.

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Про це розповів військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман, інформує УНІАН.

Він зазначив, що касетні боєприпаси є різної модифікації, які призначені для різних цілей.

"Є різні види касетних боєприпасів. Є боєприпаси, які вибухають, не долітаючи до землі. Снаряди, які вибухають на землі від детонації. Начинка всередині може бути навіть протитанкова (можна використовувати проти важкої бронетехніки). Це може бути протипіхотна фугасна начинка. Це може бути засіб для дистанційного розмінування / мінування",- пояснив експерт.

Він заявив, що ЗМІ дезінформують, Клименка повідомляють, що ЗСУ будуть застосовувати касетні боєприпаси проти фортифікаційних споруд.

"Укріплення ніхто не буде руйнувати, буде руйнуватися особовий склад. Дуже важливо використовувати касетні боєприпаси в контрбатарейній боротьбі по артилерії ворога. Вони накривають велику площу", - заявив Гетьман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Україні затягнулася настільки, що у США почали закінчуватися снаряди нижчої потужності. Це стало одним з аргументів надати Україні касетні боєприпаси.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові доволі ефективно використовують касетні боєприпаси, які США надали ЗСУ для захисту від російських агресорів.

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