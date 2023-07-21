Усміхнена Надя Дорофєєва у джинсовому образі показала струнку талію

Співачка Надя Дорофєєва вміє дивувати шанувальників своїми стильними та зухвалими образами.

На нових світлинах у своєму блозі в Instagram виконавиця продемонструвала незвичний аутфіт. Так, усміхнена Надя закружляла на камеру у total denim look від української дизайнерки Каті Сільченко та її бренду The Coat.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва обрала коротенький топ, джинси з розрізами вище коліна на високій посадці та довгий джинсовий плащ. Вбрання знаменитості підкреслив її струнку талію та плаский живіт.

"Пишаюся нашими", - підписала світлини Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Стильний лук Наді з деніму припав до душі її шанувальникам: "Образ неймовірний", "Яке гарне вбрання", "Тобі дуже личить", "Твоя фігура вогонь", "Яка ти гарна".

Нагадаємо, що нещодавно чоловік Наді Дорофєєвої Міши Кацурін змінив імідж та нарвався на критику - співачка відреагувала на закиди в бік коханого.

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