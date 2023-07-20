Українські війська уже обстрілюють окупантів касетними боєприпасами – WP

Американськими боєприпасами, які призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі, ЗСУ намагаються пробити добре укріплені позиції російських сил на південному сході України.

Збройні сили України почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських офіційних осіб, обізнаних із ситуацією.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ, ймовірно, вже використовують касетні боєприпаси, отримані від Сполучених Штатів, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені позиції окупантів.

Зокрема, один із посадовців сказав виданню, що касетними боєприпасами було завдано удару по російських позиціях, щоб розбити траншеї, які уповільнюють просування ЗСУ під час контрнаступу.

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За інформацією, яку отримало видання від українських чиновників, касетні боєприпаси також планують використовувати поблизу міста Бахмута Донецької області, де зосереджене велике угруповання окупаційних військ.

Як відомо, касетні або кластерні боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, деякі з яких можуть не вибухнути і залишатися на полі бою роками.

Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже в Україні. Вони будуть готові до використання протягом кількох днів.

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