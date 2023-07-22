Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку

В результате обстрела два человека получили ранения.

Российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую общину Донецкой области.

Также читайте В Донецкой области после обстрела РФ обесточены две шахты – люди были заблокированы под землей

Об этом сообщает Дружковская городская военная администрация.

В результате обстрела два человека получили ранения, которых госпитализировали.

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора", — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации сообщили, что на место прибыли и работают соответствующие службы.

Обстрел Дружковки/Фото: Дружковская городская военная администрация

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Есть жертва вражеской атаки.

Кроме того, мы ранее информировали, что 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк Донецкой области. В результате атаки четверо погибших и трое раненых.

Читайте также: