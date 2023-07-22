Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3630
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку

Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку / Фото: Голос Америки

В результате обстрела два человека получили ранения.

Российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую общину Донецкой области.

Об этом сообщает Дружковская городская военная администрация.

В результате обстрела два человека получили ранения, которых госпитализировали.

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора", — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации сообщили, что на место прибыли и работают соответствующие службы.

Обстрел Дружковки/Фото: Дружковская городская военная администрация / ©
Обстрел Дружковки/Фото: Дружковская городская военная администрация

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Есть жертва вражеской атаки.

Кроме того, мы ранее информировали, что 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк Донецкой области. В результате атаки четверо погибших и трое раненых.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3630
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация