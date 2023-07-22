Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Дружківку

В результаті обстрілу двоє осіб отримали поранення.
Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду на Донеччині.
Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.
В результаті обстрілу двоє осіб отримали поранення, яких госпіталізували.
"Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в адміністрації повідомили, що на місце прибули та працюють відповідні служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 липня російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янську Харківської області. Є жертва ворожої атаки.
Крім того, ми раніше інформували, що 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених.
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