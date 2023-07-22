Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Дружківку

Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду на Донеччині.

Також читайте На Донеччині після обстрілу РФ знеструмлено дві шахти – люди були заблоковані під землею

Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

В результаті обстрілу двоє осіб отримали поранення, яких госпіталізували.

"Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в адміністрації повідомили, що на місце прибули та працюють відповідні служби.

Обстріл Дружківки / Фото: Дружківська міська військова адміністрація

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 липня російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янську Харківської області. Є жертва ворожої атаки.

Крім того, ми раніше інформували, що 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених.

Читайте також: