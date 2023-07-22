Російська армія обстріляла Куп'янськ: загинула жінка (фото)

Вдень 22 липня російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янську Харківської області. Є жертва ворожої атаки.

Про це повідомили у пресслужбі військової обласної адміністрації.

"Сьогодні росіяни вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що окупанти обстріляли Куп'янськ близько 11:00. Внаслідок атаки зазнала пошкоджень територія приватного підприємства.

Втім, вже о 13:30 російські військові знову обстріляли місто. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька. За попередніми даними, обстріли велись з РСЗВ.

Прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Вдень 22 липня російська армія двічі вдарила по Куп'янську. / Фото: Офіс генерального прокурора

Прокурори розпочали досудові розслідування через обстріл Куп'янська військами РФ. / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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