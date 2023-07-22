Окупанти обстріляли селище на Сумщині: є жертви

Зранку суботи, 22 липня, російські військові обстріляли селище у Краснопільській громаді на Сумщині. Є жертви.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні російські терористи знову вдарили з артилерії по мирному населенню Сумщини. Близько 10:00 обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу було зафіксовано 14 вибухів. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Крім того, чотири особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілих шпиталізували.

Черед обстріли окупантів руйнувань будинки мирних мешканців та об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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