Експерти спростували популярний міф про медичний канабіс: що потрібно знати

Світовий досвід показує, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Медичний канабіс, який збирають легалізувати в Україні, є лікарським засобом. Його використовують при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Фахівці наголошують, що найбільш поширеним міфом про медичний канабіс є твердження, що нібито він не є ліками. Однак це неправда.

У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, серед них:

неврологічні захворювання

захворювання травного тракту

хронічний біль невропатичного походження

при наданні паліативної допомоги

медичний канабіс необхідний онкопацієнтам, які щодня страждають від страшного болю

Використання медичного канабісу схвалили вже 56 країн. Зокрема, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Велика Британія, США та Канада.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня схвалила в першому читанні законопроєкт №7457, що легалізує медичний канабіс в Україні. Препаратами на основі канабісу лікуватимуть пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Інших цілей легалізації рослини немає.

У Міністерстві охорони здоров'я України згодні з необхідністю легалізувати в нашій країні препарати, виготовлені на основі медичного канабісу. Їх призначатимуть винятково для пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами.

Важливим етапом після ухвалення Верховною Радою закону загалом буде розробка клінічних протоколів дозування і переліку конкретних випадків, за яких можна призначати медичний канабіс. На це може піти до півроку. Крім того, препарати на основі медичного канабісу мають пройти реєстрацію в Україні.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, канабіс у світі вживають приблизно 192 мільйонів осіб. У підлітків рослина може підвищити ризик розвитку шизофренії.

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