На Донеччині після обстрілу РФ знеструмлено дві шахти – люди були заблоковані під землею

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів без живлення лишилися дві вугільні шахти. Під землею на певний час були заблоковані працівники шахти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Загалом, через російський обстріл Донеччини знеструмлювалися 18 населених пунктів.

Крім цього, через російські обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 22 липня російські військові обстріляли селище на Сумщині, є жертви.

Читайте також: