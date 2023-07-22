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На Донеччині після обстрілу РФ знеструмлено дві шахти – люди були заблоковані під землею

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Донеччині після обстрілу РФ знеструмлено дві шахти – люди були заблоковані під землею

На Донеччині після обстрілу РФ знеструмлено дві шахти. / Фото: Associated Press

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів без живлення лишилися дві вугільні шахти. Під землею на певний час були заблоковані працівники шахти.  

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Загалом, через російський обстріл Донеччини знеструмлювалися 18 населених пунктів. 

Крім цього, через російські обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 22 липня російські військові обстріляли селище на Сумщині, є жертви.

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Дата публікації
Перегляди
311
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