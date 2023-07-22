Один з творців фейкової "ДНР" потрапив під обстріл: у якому стані загарбник

Бородай разом з Гіркіним створювали так звану "ДНР" у 2014 році.

У суботу, 22 липня, він потрапив під обстріл ЗСУ. Бородая ледь не вбило.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Денис Казанський.

"О, ще й Бородая, який разом із Гіркіним у 2014 році створював ДНР, сьогодні мало не загасили. Урожайний день", – написав Казанський.

Товариша Гіркіна Олександра Бородая поранили / Фото: Денис Казанський/Facebook

Бідолашний втратив телефон

Як написали росЗМІ, окупант потрапив під обстріл танка у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції". Напередодні він відвідав розташування розвідувально-штурмової бригади СДД, яку очолює.

Зазначається, що машину, в якій перебував Бородай, обстріляли з танка на Бахмутському напрямку. Росіяни вважають, що автівку могли відстежувати за допомогою дрона. Українські війска, ймовірно, працювали на відстані 3 кілометрів.

Внаслідок обстрілу уламки пошкодили автомобіль. Стало відомо, що поранення дістали два офіцери штабу бригади, а сам Олександр Бородай втратив свій телефон.

Зауважимо, раніше українські військові ліквідували російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе". Воєнного злочинця було знищено під Красногорівкою Мар'їнської громади Донецької області. Ймовірно, застосовувалися касетні боєприпаси.

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