"Для нас це точно добрі новини": у ГУР прокоментували арешт Гіркіна

Розвідники кажуть, що за Гіркіним стояли люди, які дозволяли йому робити гучні заяви.

Затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може свідчити про те, що групи впливу в Кремлі перейшли до активної фази внутрішнього протистояння.

Про це заявив речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Загострення розбіжностей і розколи еліт стають в Росії все більш публічними і помітними. Гіркін, безумовно, не самостійна фігура. За ним стояли люди, які дозволяли йому довгий час говорити достатньо некомпліментарні речі проти режиму Путіна. Тим не менше, зараз відбуваються цікаві дії. Особливо цікавим є те, що Гіркін - яскравий опонент Пригожина, хоча він так само часто критикував Шойгу. Але при тому він залишається ворогом Пригожина і ПВК "Вагнер". Виходить, що заколот чинять одні, а відповідають потім за нього інші. Тобто в Росії не тільки "бунт, бессмысленный и беспощадный", а ще й репресії. Але для нас це точно добрі новини - хай вони всі один одного пересаджають", - сказав він.

Нагадаємо, Гіркіна було затримано 21 липня. У його квартирі працівники Слідчого комітету проводили обшук.

У листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав Ігоря Гіркіна винним у аварії рейсу МН17 Малайзійських авіаліній на Донбасі 2014 року. Водночас українські правоохоронці підозрюють Гіркіна в умисних вбивствах, тероризмі, порушенні суверенітету та територіальній цілісності України.

У британській розвідці вважають, що арешт Гіркіна може викликати невдоволення його однодумців.

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