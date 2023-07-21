В елітах панує страх: Подоляк про затримання Гіркіна

Сьогодні, 21 липня, в Росії затримали терориста Ігоря Гіркіна. Це важлива тема для України, тому що вона фіксує деякі речі.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Гіркін – порожнє місце

Як зазначив радник, панічні настрої в Росії очевидні, і вони будуть знищувати практично всю Z-спільноту. Відтак усіх радикалів, які хочуть масштабування війни, вони зачищатимуть, тому що вони їх самі вже бояться.

"Вони були основою, опорою певний час, але після невдалого заколоту Пригожина вони – не основа, не опора, а, навпаки, люди, яких треба боятися, і Путін свій страх демонструє. І це дуже і дуже фантастична новина для нас", – переконаний Подоляк.

"Ми маємо розуміти, що в Росії певні процеси вже незворотні з точки зору нарощування страху, яке буде панувати в елітах", – запевнив радник Офісу.

За словами радника ОП, важливо також те, що Гіркін – це порожнє місце. Він ніколи не був кимось, кого підтримували якісь там башти Кремля.

"Не є Гіркін важливим рупором когось", – підсумував Подоляк.

Зауважимо, Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) інкримінують заклики до екстремізму. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Читайте також: