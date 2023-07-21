У Росії суд арештував терориста Гіркіна-Стрєлкова

У Росії суд арештував міжнародного терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) за звинуваченням у розповсюджені екстремізму в інтернеті.

Про це інформує "Коммерсант".

Повідомляється, що Міщанський суд Москви підтримав клопотання обвинувачення та арештував Гіркіна до 19 вересня.

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Крім того, ми раніше інформували, що політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що російський терорист Ігор Гіркін був заарештований через те, що пішов проти двох основних партій війни в Росії.

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