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У Росії суд арештував терориста Гіркіна-Стрєлкова

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Росії суд арештував терориста Гіркіна-Стрєлкова

Російський суд арештував терориста Гіркіна (Стрєлкова) / Фото: Associated Press

Терориста Гіркіна (Стрєлкова) арештували до 19 вересня.

У Росії суд арештував міжнародного терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) за звинуваченням у розповсюджені екстремізму в інтернеті.

Про це інформує "Коммерсант".

Повідомляється, що Міщанський суд Москви підтримав клопотання обвинувачення та арештував Гіркіна до 19 вересня.

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Крім того, ми раніше інформували, що політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що російський терорист Ігор Гіркін був заарештований через те, що пішов проти двох основних партій війни в Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1407
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