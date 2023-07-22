Могут ли "вагнеровцы" готовить провокации из Беларуси: ответ ГУР

Прибывающие в соседнюю Беларусь наемники ЧВК "Вагнера" могут устраивать провокации. Впрочем, их сил недостаточно, чтобы, например, пойти на Киев.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Провокации, безусловно, могут устраивать. Это одна из их задач пребывания там: постоянно нервничать своих соседей, членов ЕС и НАТО. В частности, отвлекать на северную границу украинские силы и средства. Если серьезно говорить об угрозе, если такая попытка будет реальной — это будет абсолютно суицидальный акт со стороны "вагнеровцев" и тех, кто к ним присоединится", - говорит представитель ГУР.

Юсов отмечает, что колонны "вагнеровцев" прибывают на территорию Беларуси. Впрочем, там нет десяти тысяч человек, как это озвучивали в ЧВК. Юсов называет эту цифру "задекларированной целью или задачей".

"Задачи, которые озвучены, частично соответствуют действительности. Да, будут тренировать белорусскую армию. Потом, возможно, российские подразделения. Вопрос, какое количество там нужно тренерам и инструкторам? Наверное, не несколько тысяч человек. Конечно, логистический хаб для перебазирования потом в третьи страны. На территории Африки, например", — рассказал представитель.

Юсов замечает, что в Кремле до сих пор не решили глобальный вопрос – что же делать с таким количеством людей и с ЧВК "Вагнер" в целом

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"Вагнер" в Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщил, что ночью против 19 июля в Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев". Она насчитывает около 100-120 машин. К слову, колонны ЧВК начали прибывать в Беларусь от 11 июля.

OSINT-аналитик Джек Тейлор сообщил, что по состоянию на 20 июля на базу "Вагнера" в Белоруссию прибыли 300 единиц техники. Речь идет о базе "Цель". Именно туда дислоцированы "вагнеровцы", участвовавшие в мятеже в РФ в конце июня.

На днях стало известно, что в Беларуси у польской границы состоятся совместные учения с "вагнеровцами". Обучение на полигоне "Брестский" продлится неделю. Они начались 20 июля.

Между тем в ГНСУ подтверждают прибытие "вагнеровцы" в республику и рассказывают, есть ли угроза. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, количество боевиков не несет сейчас угрозы Украине.

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