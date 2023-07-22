Авиакомпания Ryanair может возобновить полеты в Украину до конца 2023 года

Ирландская авиакомпания Ryanair рассматривает возможность возобновления рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины о частичном открытии воздушного пространства.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал директор Ryanair Майкл О'Лири.

"Рассматриваем два плана: один – когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – сказал О'Лири.

По его информации, сейчас Минвосстановление работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", — сказал глава Ryanair.

В качестве примера он рассказал об опыте Израиля, где самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты.

В то же время он подчеркнул, что если Украине не удастся убедить EASA – Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов безопасно, то восстановить полеты компания не сможет.

Напомним, МИД разыскал украинца, которого Wizz Air сняла с рейса – что о нем известно (фото).

Читайте также: