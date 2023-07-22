Авіакомпанія Ryanair може відновити польоти до України до кінця 2023 року

Ірландська авіакомпанія Ryanair розглядає можливість відновлення рейсів до України до кінця 2023 року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів директор Ryanair Майкл О'Лірі.

"Розглядаємо два плани: один – коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", - сказав О'Лірі.

За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до Українуи

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - сказав очільник Ryanair.

Як приклад, він розповів про досвід Ізраїлю, де літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети.

Водночас він наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

Нагадаємо, МЗС розшукало українця, якого Wizz Air зняла з рейсу – що про нього відомо (фото).

Читайте також: