Черги на кордоні України зросли – де найбільше автівок та автобусів

У прикордонній службі розповіли про черги на пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 22 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 400 автомобілів та 33 автобуси.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі у таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 35 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 60 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 120 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 15 л/а, 10 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина

"Ужгород" - 20 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Угорщина

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, у розвідці розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС.

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