Чи можуть "вагнерівці" готувати провокації з Білорусі: відповідь ГУР

Найманці ПВК "Вагнера", які прибувають до сусідньої Білорусі, можуть влаштовувати провокації. Втім, їхніх сил недостатньо, аби, приміром, піти на Київ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Провокації безумовно можуть влаштовувати. Це одне з їхніх завдань перебування там: постійно нервувати своїх сусідів, членів ЄС і НАТО. Зокрема, відволікати на північний кордон українські сили і засоби. Якщо серйозно говорити про загрозу, якщо така спроба буде реальною - це буде абсолютно суїцидальний акт збоку "вагнерівців" і тих, хто до них приєднається. Безумовно, їхніх сил недостатньо для подібного роду операцій", - розповів представник ГУР.

Юсов наголошує, що колони "вагнерівців" прибувають на територію Білорусі. Втім, наразі там немає десяти тисяч осіб, як це озвучували у ПВК. Юсов називає цю цифру "задекларованою метою чи завданням".

"Завдання, які озвучені, частково відповідають дійсності. Так, будуть тренувати білоруську армію. Потім, можливо, російські підрозділи. Запитання, яка кількість там потрібна тренерів і інструкторів? Напевно, не кілька тисяч людей. Звичайно, логістичний хаб для перебазування потім до третіх країн. На території Африки, наприклад", - розповів представник української розвідки.

Юсов зауважує, що в Кремлі досі не вирішили глобальне питання - що ж робити з такою кількістю людей і з ПВК "Вагнер" в цілому

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"Вагнер" у Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомив, що вночі проти 19 липня до Білорусі прибула шоста колона "вагнерівців" Вона нараховує близько 100-120 машин. До слова, колони ПВК почали прибувати до Білорусі від 11 липня.

OSINT-аналітик Джек Тейлор повідомив, що станом на 20 липня на базу "Вагнера" в Білорусі прибули 300 одиниць техніки. Йдеться про базу "Ціль". Саме туди дислоковані "вагнерівці", які брали участь у заколоті в РФ наприкінці червня.

Днями стало відомо, що у Білорусі біля польського кордону відбудуться спільні навчання з "вагнерівцями". Навчання на полігоні "Брестський" триватимуть тиждень. Вони розпочалися 20 липня.

Тим часом в ДПСУ підтверджують прибування "вагнерівці" до республіки та розповідають, чи є загроза. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, кількість бойовиків не несе зараз загрози Україні.

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