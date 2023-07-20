"Вагнерівці" в Білорусі: прикордонники розповіли, чи є загроза

"Вагнерівці" переміщуються до наметового табору під Осиповичами.

До сусідньої Білорусі продовжують прибувати найманці ПВК "Вагнера", яку очолює російський олігарх Євген Пригожин. Наразі "вагнерівці" не становлять небезпеки для України.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За словами Демченка, прикордонники фіксують прибування груп представників ПВК на білоруську територію. "Вагнерівці" переміщуються до наметового табору під Осиповичами. Там бойовики розміщуються.

"Їхня кількість не несе зараз загрози Україні. Ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі. Надалі можуть бути залучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - розповів речник ДПСУ.

Своєю чергою, наразі Росія практично вивела свої підрозділи з республіки, які до цього проходили там навчання та перебували на полігонах. Разом з тим, наголошує Демченко, в межах ротації до Білорусі можуть перекинути нових солдатів. Проте наразі підрозділів регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає.

Нагадаємо, 18 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що літак Євгена Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Борт олігарха ватажка "вагнерівців" приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

Стало відомо, що 19 липня до Білорусі прибула шоста колона "вагнерівців". Колона нараховувала близько 100-120 машин.

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