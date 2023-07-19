Якому знаку зодіаку пощастить 20 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 липня?

День, коли нікому не вдасться всидіти одночасно на двох стільцях: обставини складуться таким чином, що однаково доведеться робити вибір між добром і злом. Те, яким він буде, кожен має право вирішувати сам, але необхідно пам'ятати, що життя влаштоване таким чином: бери, що хочеш, але не забувай за це платити. В разі поганого настрою, який може накотити від самого ранку, не варто робити його заручниками своє оточення: легше від цього не стане, а ось стосунки з людьми можна буде зіпсувати легко.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особливо тим, хто давно збирався перейти на нове місце роботи або навіть змінити рід діяльності – зірки радять не зволікати: сьогодні вони матимуть чудовий шанс внести кардинальні зміни у свою професійну сферу. Головне, бути готовими до того, що все дуже різко – буквально за один день – може перевернутися з ніг на голову, а зміни, як відомо, навіть якщо вони позитивної властивості і несуть радість, є стресом для людини, тому дуже важливими є гарний настрій і душевна рівновага.

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