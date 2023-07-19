Какому знаку Зодиака повезет 20 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 июля?

День, когда никому не удастся усидеть одновременно на двух стульях: обстоятельства сложатся таким образом, что все равно придется делать выбор между добром и злом. То, каким он будет, каждый вправе решать сам, но необходимо помнить, что жизнь устроена следующим образом: бери, что хочешь, но не забывай за это платить. В случае плохого настроения, которое может накатить с самого утра, не стоит делать его заложниками окружающих: легче от этого не станет, а вот отношения с людьми можно будет испортить легко.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особенно тем, кто давно собирался перейти на новое место работы или даже сменить род деятельности – звезды советуют не медлить: сегодня они получат прекрасный шанс внести кардинальные перемены в свою профессиональную сферу. Главное, быть готовыми к тому, что все очень резко – буквально за один день – может перевернуться с ног на голову, а, как известно, перемены, даже если они положительного свойства и несут радость, являются стрессом для человека, поэтому очень важен хорошее настроени е и душевное равновесие.

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