"Вагнеровцы" в Беларуси: пограничники рассказали, есть ли угроза

В соседнюю Беларусь продолжают прибывать наемники ЧВК "Вагнера", которую возглавляет российский олигарх Евгений Пригожин. Сейчас "вагнеровцы" не представляют опасности для Украины.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам Демченко, пограничники фиксируют прибытие групп представителей ЧВК на белорусскую территорию. "Вагнеровцы" перемещаются в палаточный лагерь под Осиповичами. Там боевики размещаются.

"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", — рассказал спикер ГНСУ.

В свою очередь Россия практически вывела свои подразделения из республики, которые до этого проходили там обучение и находились на полигонах. Вместе с тем, отмечает Демченко, в рамках ротации в Беларусь могут опрокинуть новых солдат. Однако подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет.

Напомним, 18 июля "Белорусский Гаюн" сообщил, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга. Борт олигарха главаря "вагнеровцев" приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Стало известно, что 19 июля в Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев". Колонна насчитывала около 100-120 машин.

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