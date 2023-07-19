В Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев": сколько там наемников

Это шестая колонна "вагнеровцев" с момента введения наемников на территорию Беларуси.

В Беларусь в ночь на 19 июля прибыла еще одна колонна с наемниками ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что шестая колонна насчитывает около 100-120 машин.

"Колонна уже на трассе М5 и сейчас проехала Иосифовичи. Она растянулась на 5-10 км, и разбита, условно, на две большие части. Движется в сопровождении ГАИ РБ", — говорится в сообщении.

Ранее "Беларускі Гаюн" писал, что колонны ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь с 11 июля, до этого в стране находилось около 200 наемников.

С 11 июля по 18 июля в Беларусь прибыло по меньшей мере пять колонн "вагнеровцев" – это около 382-400 машин. Число наемников Евгения Пригожина, по информации группы, уже составляет 2000-2500 человек.

Напомним, 18 июля "Беларускі Гаюн" сообщил, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга. Борт предводителя "вагнеровцев" приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

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