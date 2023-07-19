Оккупанты атаковали дронами Полтавская область: подробности

Ночью на среду, 19 июля, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область беспилотниками.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. Спасибо силам ПВО, которые отлично отработали", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, попаданий по критической инфраструктуре в регионе не зафиксировано. Предварительно обошлось без жертв.

Ночью в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что враг атакует ракетами и дронами. На Полтавщине сирены звучали 4 часа. 36 мин — от 00:10 до 04:47.

Утром в возведении Воздушных сил ВСУ рассказали о массированной ночной атаке. Известно, что оккупанты наносили удары "Калибрами", "Ониксами", ракетами Х-22 и дронами-камикадзе. Силы украинской противовоздушной обороны сбили 37 воздушных целей.

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