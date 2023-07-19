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Взрывы в Кропивницком: в ОВА рассказали о причинах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2635
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Кропивницком: в ОВА рассказали о причинах

Во время воздушной тревоги с утра 19 июля в Кропивницком произошли взрывы. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Утром 19 июля во время воздушной тревоги сообщалось о звуках взрывов в Кропивницком. Российские оккупанты ударили неподалеку от областного центра.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Кировоградщина, как и соседние области, подверглась массированной ракетной атаке. Враг бил близ Кропивницкого", — говорится в сообщении главы ОВА.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.

Напомним, около 07:00 среды, 19 июля, в Кропивницком прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась с 06:41 до 07:09.

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Дата публикации
Просмотры
2635
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