Россия атаковала "Шахедами" Сумскую область

Ночью 19 июля Россия пыталась атаковать иранскими дронами-камикадзе Сумскую область, все цели были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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"Сегодня ночью ПВО Сил обороны в Сумской области уничтожено 4 БпЛА ''Shahed''. Так держать! Верим в наших защитников и защитниц!", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 19 июля в Житомирской области прогремели взрывы. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об атаке на область, которую россияне совершили под утро, выпустив иранские дроны-камикадзе. Есть попадание в инфраструктурный объект, а также повреждены частные дома.

По данным Генштаба, Россия 19 июля нанесла ракетно-авиационный удар по территории Украины. Российские военные выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

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