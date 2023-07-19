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Росія атакувала "Шахедами" Сумську область

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія атакувала "Шахедами" Сумську область

Росія вночі 19 липня атакувала "Шахедами" Сумську область

Ворог атакував область вночі 19 липня.

Вночі 19 липня Росія намагалася атакувати іранськими дронами-камікадзе Сумську область, всі цілі були збиті силами ППО.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні вночі ППО Сил оборони в Сумській області знищено 4 БпЛА ''Shahed''. Так тримати! Віримо в наших захисників і захисниць!", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли раніше, вночі 19 липн на Житомирщині пролунали вибухи. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про атаку на область, яку росіяни здійснили під ранок, випустивши іранські дрони-камікадзе. Є влучання в інфраструктурний об'єкт, а також пошкоджені приватні будинки. 

За даними Генштабу,  Росія 19 липня завдала ракетно-авіаційного удару по території України. Російськ військові випустили шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА противника.

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Дата публікації
Перегляди
498
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