Стали відомі подробиці корупційного скандалу з нардепкою Марченко

Нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити внесення до системи "Шлях".

Стали відомі нові подробиці гучної історії, в якій фігурує нардепка Людмила Марченко зі своєю помічницею.

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За версією слідства, яке проводиться НАБУ та САП, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Свої "послуги" нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 дол. США. Після отримання другого "траншу" у 2 800 дол. США осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди. 7 липня помічниця передала гроші нардепці, та щось запідозрила та викинула долари через кам'яну огорожу, але НАБУ та САП зробили відео.

Як повідомили ТСН.ua правоохоронці, наразі народна депутатка, який декілька днів тому оголосили підозру, перебуває в лікарні. Коментуючи те, чи обрано судом підозрюваним міри запобіжного заходу, речниця САП Ольга Постолюк повідомила наступне:

"Що стосується помічниці народної депутатки, то до неї застосовано заставу. Максимально можливий розмір 53 тис. 680 грн. Стосовно народної депутатки питання вирішується, оскільки вона перебуває на стаціонарному лікуванні в медзакладі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці від партії "Слуга народу" Людмилі Марченко через торгівлю дозволами на перетин кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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