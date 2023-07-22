У Британії засудили чоловіка, який вкрав 200 тисяч шоколадних яєць

Обвинувачений визнав свою провину у крадіжці, завданій шкоді та водінні без страховки.

У Великій Британії суд відправив за ґрати на 18 місяців чоловіка, який напередодні Великодня намагався вкрасти 200 000 шоколадних яєць.

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Про це інформує CNN.

Поліція назвала викрадача "пасхальним кроликом". Увʼязнений 32-річний Джобі Пул вкрав крем-яйця Cadbury Creme Eggs на суму 40 000 доларів США 11 лютого.

Для того, щоб здійснити злочин він пробрався у промислових цех. Після цього він втік з викраденими яйцями на вантажівці. За словами поліції, під час викрадення він використовував трактор, щоб відтягнути причіп з яйцями від промислового цеху.

Адвокат Пула на одному із засідань заявив, що його підзахисний зупинив автомобіль, коли зрозумів, що за ним стежать.

"Він зрозумів, що гра закінчилася – він зрозумів, що за ним стоїть поліція, і підійшов, коли це було безпечно", – сказав адвокат.

Повідомляється, що викрадач не чинив жодного опору. Після його арешту поліція у Twitter повідомила, що "допомогла врятувати Великдень для шанувальників Creme Egg", назвавши інцидент "крадіжкою яєць".

20 липня суддя Ентоні Лоу засудив Пула до 18 місяці увʼязнення. Обвинувачений визнав свою провину у крадіжці, завданій шкоді та водінні без страховки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі затримала 36-річного громадянина України, який вкрав з магазину продукти та солодощі на 23 злотих (192 грн).

Крім того, ми раніше інформували, що п'ятирічний хлопчик з австралійського Сіднея бавився телефоном батька і випадково зробив замовлення у магазині морозива.

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