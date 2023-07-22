Лукашенко прилетел на переговоры к Путину в костюме цвета хаки

Самолет с самопровозглашенным президентом Беларуси приземлился в российском Санкт-Петербурге.
В субботу, 22 июля, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где у него намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает приближенный к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого".
Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На опубликованных фото и видео видно, что белорусский диктатор одет в неофициальный костюм цвета хаки и футболку.
Встреча Лукашенко с Путиным состоится в воскресенье, 23 июля. Об этом белорусский диктатор сообщил во время общения с журналистами иностранных и белорусских СМИ.
Отмечается, что они планируют обсудить вопросы безопасности, международную повестку дня, экономические отношения, реализацию союзных программ и совместное противостояние "незаконному санкционному давлению".
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту", то есть в случае нападения на РБ.
Читайте также: