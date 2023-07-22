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Лукашенко прилетел на переговоры к Путину в костюме цвета хаки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Лукашенко прилетел на переговоры к Путину в костюме цвета хаки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным / Фото: Пул Первого Telegram-канал

Самолет с самопровозглашенным президентом Беларуси приземлился в российском Санкт-Петербурге.

В субботу, 22 июля, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где у него намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает приближенный к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого".

Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На опубликованных фото и видео видно, что белорусский диктатор одет в неофициальный костюм цвета хаки и футболку.

Встреча Лукашенко с Путиным состоится в воскресенье, 23 июля. Об этом белорусский диктатор сообщил во время общения с журналистами иностранных и белорусских СМИ.

Отмечается, что они планируют обсудить вопросы безопасности, международную повестку дня, экономические отношения, реализацию союзных программ и совместное противостояние "незаконному санкционному давлению".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту", то есть в случае нападения на РБ.

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Дата публикации
Просмотры
7035
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