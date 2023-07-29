С Лукашенко встречался двойник Путина – эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси знал, что перед ним не настоящий Путин.

На встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге находился двойник кремлевского диктатора.

Об этом сказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов, передает УНИАН.

Отнюдь не "альфа"

Как подчеркнул Попов, на встрече с Лукашенко был фейковый Путин. Это касается и их "вылазки" в Кронштадт.

"Там, где они как раз обнимались, целовались и там, где человека, который выглядит как Путин, спросили: "А как же карантин?", — сказал эксперт. Диктатор якобы ответил, что "люди важнее".

Специалист объяснил, что Лукашенко совсем по-другому обращается с настоящим Путиным. Так, когда перед ним двойник, псевдолидер Беларуси пытается вести себя как "альфа".

"А когда он находится перед настоящим, перед бункерным вариантом, он ведет себя даже не как "бета", а как "омега" и где-то ниже", – подчеркнул Попов.

Напомним, 23 июля нелегитимный президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным.

Лукашенко снова привез с собой карту. По его словам, две бригады Вооруженных сил Польши расположились недалеко от Бреста и Гродного.

Аналитики ISW отметили, что Путин показал несколько символических жестов. В частности он фотографировался с россиянами, чтобы представить себя популярным и любимым лидером среди граждан РФ. Также он пытался продемонстрировать власть и уверенность в своем превосходстве над петербургской фракцией, поддерживающей Пригожина.

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