Подоляк объяснил, почему Украина не собирается вести переговоры с Путиным

Саммит "Россия — Африка" показал, что с Путиным даже африканские страны не хотят иметь дело.

Если российские элиты хотят сохранить свое состояние и гарантии безопасности, они должны убрать от власти диктатора Путина, а пока этого не произойдет, с Россией переговоров вести никто не будет.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Элиты, если они хотят что-то там сохранить, определенное состояние, гарантии они должны посмотреть на этот саммит Африка — Россия, пока они его (Путина, — ред.) не уберут, не может быть никаких разговоров", — сказал Подоляк.

Он заявил, что достаточно посмотреть на саммит "Россия — Африка", который показал, что не то, что НАТО или Украина не хотят говорить с Путиным, а даже страны Африки.

"Первое: невлиятельная личность. Второе: он абсолютно трусливая, убегающая, когда возникает кризис. Третья составляющая: он абсолютно неадекватно воспринимает то, что происходит в мире. Он не понимает эти процессы и поэтому он фантазирует, просто откровенно лжет. И четвертая составляющая: Путин не будет контролировать Россию уже через полгода, через год, через два, так зачем с ним какие-то договоренности иметь", — сказал Подоляк.

Он отметил, что как только Украина произнесет публично, что готова с Путиным говорить это будет означать, ему дают возможность продолжить свою политическую карьеру.

"Сегодня его политическая карьера после неудачного переворота Пригожина постепенно идет к заходу солнца. Не то что на выборы 17 марта 2024-го он не пойдет, он в принципе может недосидеть до конца своего срока. Путин не является гарантом чего-либо, у Путина есть сойти с политической плоскости", — сказал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин заявил о готовности к переговорам по войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают разговаривать с Москвой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле снова цинично врут о якобы готовности к переговорам. В частности, было сказано, что Россия "открыта к урегулированию" и диалогу о войне в Украине.

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